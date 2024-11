Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei sucht Einbrecher

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich noch unbekannte Täter unbefugten Zugang zu den Kellerräumlichkeiten einer Gaststätte in der Marsstraße in Pirmasens. Es wurden mehrere Pfandkisten entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

