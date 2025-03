Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Minderjähriger am Steuer; Schneverdingen: Unfall; Soltau: Vorfahrt genommen; Soltau/A 7: Unfall nach überhöhter Geschwindigkeit; Munster: Hochwertiges Mountainbike gestohlen (Foto)

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

05.03.2025 / Minderjähriger am Steuer

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Mittwochabend ein Fahrzeug in der Wilhelm-Bockelmann-Straße. Dabei stellte sich heraus, dass die dazugehörigen Kennzeichen bereits entstempelt wurden und das Auto dementsprechend nicht zugelassen war. Der Fahrer, der nach eigenen Angaben seinen Führerschein vergessen habe, gab sich gegenüber der Polizei als 18-Jähriger aus. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der junge Mann erst 16 Jahre ist und somit auch nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügen kann. Die Einsatzkräfte stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten die entsprechenden Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein. Er wurde im Nachgang in die Obhut seiner Mutter übergeben.

05.03.2025 / Unfall an Kreuzung

Schneverdingen: Am Mittwochmorgen wollte eine 29-jährige Frau mit ihrem Auto von der Straße "Am Ortfelde" die Rotenburger Straße überqueren, um geradeaus auf den Gustav-Bosselmann-Ring zu gelangen. Dabei übersah sie ein vorfahrtberechtigtes Auto, das auf der Rotenburger Straße fuhr. Durch die Kollision wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

05.03.2025 / Vorfahrt genommen

Soltau: Eine 49-jährige Frau wollte am Mittwochnachmittag im Bereich Leitzingen von einem Feldweg auf die Kreisstraße 16 einbiegen. Dabei übersah sie ein Auto, das die Kreisstraße aus Richtung Frielingen befuhr und durch eine Lenkbewegung noch gerade einen Zusammenstoß verhindern konnte. Das Auto geriet jedoch auf den Grünstreifen, fuhr über eine Baumwurzel und hob kurzzeitig ab. Dabei verletzten sich die beiden Insassen, eine 41-jährige Frau und ihre 15-jährie Tochter, leicht. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

05.03.2025 / Unfall nach überhöhter Geschwindigkeit

Soltau/A 7: Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Schneverdingen, zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Der Unfallverursacher, ein 60-jähriger Sportwagenfahrer, befuhr den linken Fahrstreifen mit überhöhter Geschwindigkeit und kollidierte mit einem vorausfahrenden Auto. Anschließend geriet der 60-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den mittleren Fahrstreifen und prallte gegen ein drittes Auto, das wiederum zunächst gegen einen Sattelzug auf dem rechten Fahrsteifen stieß und schließlich in der Außenschutzplanke landete. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von fast 20.000 Euro.

26.02.2025 / Hochwertiges Mountainbike gestohlen (Foto)

Munster: Unbekannte entwendeten bereits in der Nacht vom 25.02.2025 auf den 26.02.2025 ein hochwertiges schwarzes Mountainbike der Marke Trek (Slash 8, siehe Foto), das mit einer stabilen Gliederkette an einem Metallzaun in der Danziger Straße befestigt war. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Munster entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell