POL-LB: Ludwigsburg: Vier Pkws beim Ausparken beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er beim Rückwärtsausparken auf einem Discounterparkplatz in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg am Freitag (24.01.2025) gegen 11.00 Uhr vom Brems- auf das Gaspedal rutschte, beschleunigte ein 67 Jahre alter Mercedes-Lenker sein Fahrzeug plötzlich sehr stark. Dabei kollidiert er zunächst mit einem hinter ihm vorbeifahrenden Hyundai einer 80-Jährigen und anschließend mit einem geparkten VW. Der VW wurde durch die Wucht der Kollision auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Während die Fahrzeuginsassen alle unverletzt blieben, entstand an den Pkws ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Der Mercedes, der Hyundai sowie der VW mussten abgeschleppt werden.

