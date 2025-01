Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 37-Jähriger rennt auf Straße - Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, rannte ein 37 Jahre alter Mann am Donnerstag (23.01.2025) gegen 23.50 Uhr auf die Asperger Straße in Ludwigsburg. Eine noch unbekannte Pkw-Lenkerin, die stadtauswärts fuhr, konnte durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem Fußgänger verhindern. Der 37-Jährige schlug und trat daraufhin mehrfach gegen den weißen Audi A1 der Unbekannten. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten konnten den Mann schließlich zu Boden bringen, ihm Handschließen anlegen und in eine psychiatrische Einrichtung bringen.

Ob an dem Audi ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt, da die unbekannte Frau ihrer Fahrt fortsetzte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und insbesondere die geschädigte Audi-Lenkerin werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell