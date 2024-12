Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschte Autofahrt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Neuengönna: Falsch gehandelt hat am Dienstagabend ein 34-Jähriger, als er in seinen Pkw gestiegen ist. In Neuengönna geriet er in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Ein Vortest auf den Konsum von Betäubungsmitteln verlief mit einem bestätigenden Ergebnis, sodass die Fahrt damit beendet war. Die Weiterfahrt erfolgte im Streifenwagen zur Realisierung einer Blutentnahme. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

