Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßenbahn übersehen

Jena (ots)

An den oftmals so wichtigen Schulterblick dachte am Dienstagabend ein Fahrer eines Pkw vermutlich nicht. Mit drei Insassen befuhr er die Erlanger Allee stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Schlegelstraße zu fahren. Dafür musste er jedoch die mittig der Straße führenden Gleise queren. Im Abbiegevorgang übersah er die von hinten ankommende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle vier Personen im Pkw leicht verletzt. Bis auf den Straßenbahnfahrer, der verständlicherweise unter Schock stand, blieben die Fahrgäste in der Tram ohne Verletzungen. Der materielle Gesamtschaden bei beiden Unfallbeteiligten beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Für den Pkw musste ein Abschleppdienst angefordert werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell