LPI-J: Paketzusteller attackiert

Jena (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7. Eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw Kia fuhr in Richtung Isserstedt, als ihr auf Höhe des Abzweiges Cospeda ein silberner Kleinwagen auf ihrer Spur entgegenkam. Um eine Kollision mit dem unbekannten Pkw zu vermeiden, wich die Frau aus und stieß in der Folge mit ihrem Kia in die Leitplanke. Sowohl der Kia (1.000,- ...

mehr