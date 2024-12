Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehler beim Ausparken

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag wollten eine 64-jährige Audi-Fahrerin und ein 64- jähriger Audi-Fahrer gleichzeitig auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Erfurter Straße ausparken. Dabei übersahen sich beide und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

