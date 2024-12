LPI-J: Erneut Graffiti-Schmiererei

Apolda (ots) - Auf einer Baustelle in der Buttstädter Straße in Apolda haben ein oder mehrere Unbekannte ca. 40 m Kupferkabel im Wert von ca. 1.400 Euro gestohlen. Auf dem dortigen Tankstellengelände sollten demnächst Elektro-Ladesäulen aufgestellt werden. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

