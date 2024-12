Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7. Eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw Kia fuhr in Richtung Isserstedt, als ihr auf Höhe des Abzweiges Cospeda ein silberner Kleinwagen auf ihrer Spur entgegenkam. Um eine Kollision mit dem unbekannten Pkw zu vermeiden, wich die Frau aus und stieß in der Folge mit ihrem Kia in die Leitplanke. Sowohl der Kia (1.000,- Euro) und die Leitplanke (100,- Euro) wiesen danach unfallbedingten Sachschaden auf. Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Kleinwagens indes verließ die Unfallstelle pflichtwidrig in Richtung Jena. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung der Vorgangsnummer 0312014/2024, zu melden.

