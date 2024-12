Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlicher Einbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: Außer Atem und sichtbar ängstlich wandte sich am Dienstagabend ein Mann an das Personal eines Einkaufsmarktes in Camburg. Er bat eine Mitarbeiterin die Polizei zu verständigen, da gerade bei ihm eingebrochen werde. Drei bis fünf Personen habe er als Täter gesehen, sodass er über ein Fenster die Flucht ergriff. Die Polizei eilte sofort vor Ort und prüfte die Wohnung des 46-Jährigen. Schnell stellte sich die Situation jedoch ganz anders dar. In der seinen Räumlichkeiten gab es Anzeichen auf den Konsum einer synthetischen Droge. Es konnten auch keine Einbruchsspuren, aber kleine Mengen von Crystal festgestellt werden. Auch der Mann stand unter Drogen, sodass der Verdacht naheliegt, dass seine verzerrten Wahrnehmungen dem Drogenrausch geschuldet sind. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und eine Strafanzeige erstattet. Nach einer medizinischen Untersuchung durch einen Arzt wurde ging er beruhigt in seine Wohnung zurück.

