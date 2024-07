Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen vergessenes Essen auf Herdplatte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.07.2024, gegen 21.00 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einem akustisch wahrnehmbaren Rauchmelder in ein Mehrfamilienhaus in die Bergstraße gerufen. Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss wurde von niemanden geöffnet. Über die angelehnte Balkontür gelangte die Feuerwehr in die stark verrauchte Wohnung. Ursächlich für den Rauch war wohl ein auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet. Der Bewohner selber war gar nicht zuhause. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell