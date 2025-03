Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Versammlungen in Bad Fallingbostel

Heidekreis (ots)

07.03.2025 / Versammlungen in Bad Fallingbostel

Bad Fallingbostel: Heute und morgen finden in Bad Fallingbostel angemeldete Versammlungen statt. Grund ist ein Landesparteitag, der am Samstag in der Heidmark-Halle durchgeführt wird. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Bürgerinnen und Bürger müssen durch temporäre Straßensperrungen mit Verkehrsbehinderungen in und rund um Bad Fallingbostel rechnen. Die unmittelbar betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner wurden bereits durch die Stadt informiert.

Der Landkreis Heidekreis hat darüber hinaus bereits auf die mehrstündige Sperrung der L 163 in Bad Fallingbostel am 8. März hingewiesen (https://www.heidekreis.de/pressemitteilungen/sperrung-der-l-163-in-bad-fallingbostel-am-8-maerz-2025.html).

Eine einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit wird über den WhatsApp-Kanal der Polizei Heidekreis betrieben (https://www.whatsapp.com/channel/0029VaRTwJEHQbS21PkxeD42).

Zudem wird die Polizei am Samstag, in unmittelbarer Nähe zur Heidmark-Halle, eine Mediensammelstelle einrichten. Die Pressestelle ist auch während der Versammlungen für Rückfragen unter 05191-9380104 erreichbar.

