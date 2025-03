Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Versammlungen in Bad Fallingbostel

Heidekreis (ots)

09.03.2025 / Versammlungen in Bad Fallingbostel

Bad Fallingbostel: Am Freitag (07.03.25) und Samstag (08.03.25) wurden durch die Polizei drei angemeldete Versammlungen begleitet, die sich gegen den am Samstag in der Heidmark-Halle durchgeführten Landesparteitag der AfD richteten. Die Versammlungen, an denen insgesamt etwa 1100 Menschen teilnahmen, verliefen störungsfrei und friedlich. Zudem konnte der Landesparteitag ebenfalls ohne Störungen durchgeführt werden. Zuvor erhielt die Polizei am späten Donnerstagabend Kenntnis über einen sicherheitsrelevanten Hinweis auf Social Media, der sich auf das bevorstehende Demonstrationsgeschehen in Bad Fallingbostel bezog. Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei sind diesem Sachverhalt unverzüglich nachgegangen. Darüber hinaus wurden, in enger Absprache mit allen Beteiligten, die Konzepte zu den Versammlungen angepasst, um die Sicherheit aller Teilnehmenden zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell