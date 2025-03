Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Fahrradeigentümer gesucht; Walsrode: Versuchter Einbruch; Walsrode: Sattelauflieger entwendet; Walsrode: Tote Katze aufgefunden; Buchholz (Aller)/A 7: Fahranfänger mit 1,62 Promille

Heidekreis (ots)

10.03.2025 / Fahrradeigentümer gesucht

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten am Montagmorgen einen amtsbekannten 32-Jährigen, der kurz zuvor ein Fahrrad gestohlen hatte, das angeschlossen an einem Fahrradständer im Großen Graben stand. Die Tat wurde zuvor von einer Zeugin beobachtet und gemeldet. Die Polizei in Walsrode (Tel. 05161-48640) sucht nun den Eigentümer dieses Fahrrades (Focus Whistler, siehe Foto).

10.03.2025 / Versuchter Einbruch

Walsrode: Unbekannte hoben in der Nacht auf Montag, gegen 02:30 Uhr, die Außenrollos an einem Einfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße hoch, um in dieses zu gelangen. Die Bewohnerin wurde jedoch wach und konnte auf sich aufmerksam machen, sodass die Täter flüchteten. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

10.03.2025 / Sattelauflieger mit Kupfer entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende einen Sattelauflieger, der auf einem Parkstreifen im Industrie- und Gewerbegebiet "A27park", Große Schneede, stand. Der Auflieger (weiße Plane, blaurote Schrift) hatte zudem fast 21 Tonnen Kupfererzeugnisse geladen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

09.03.2025 / Tote Katze aufgefunden

Walsrode: Am Sonntagmorgen wurde im Bereich des Spielplatzes in der Straße "Hinter Lodemanns Garten", in einem Gebüsch direkt am dortigen Spielplatz-Schild, eine tote Katze aufgefunden. Die Katze wies Verletzungen auf, die auf eine vorsätzliche Tötung des Tieres schließen lassen. Zudem wurde in der Nacht zu Sonntag, zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr, lautes Katzengeschrei wahrgenommen. Die Polizei Walsrode (Tel. 05161-48640) sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, insbesondere zu Personen oder Personengruppen, die sich am Wochenende im Bereich des genannten Spielplatzes aufgehalten haben.

09.03.2025 / Fahranfänger mit 1,62 Promille

Buchholz (Aller)/A 7: Am Sonntagabend wurde der Polizei ein Auto auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg gemeldet, das bis zur Ortschaft Essel unter anderem in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten den Fahrer, der zwischenzeitlich für wenige Minuten in einem Haus verschwand, antreffen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 20-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,62 Promille. Entgegen von Zeugenangaben, behauptete der Fahranfänger nicht gefahren zu sein und soeben Alkohol konsumiert zu haben. Daher wurden ihm zwei Blutproben mit einem zeitlichen Abstand von 30 Minuten entnommen. Seinen Führerschein (auf Probe) beschlagnahmten die Einsatzkräfte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell