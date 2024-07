Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Mann verletzt drei Personen vor Gaststätte - Untersuchungshaftbefehl erlassen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 28.07.2024, kurz vor 03:00 Uhr, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Mann in Murg vor einer Gaststätte drei Personen verletzt. Der 36-jährige Mann soll mit einem abgebrochenen Bierglas drei anderen männlichen Gästen im Alter zwischen 24 und 33 Jahren Schnittverletzungen an Armen und Händen zugefügt haben. Zwei der Verletzten mussten ihre Wunden in einem Krankenhaus versorgen lassen. Auch der Tatverdächtige wurde leicht verletzt. Weiterhin soll der Tatverdächtige ein geparktes Auto beschädigt haben. Er wurde von eintreffenden Polizeikräften vorläufig festgenommen. Eine Blutprobe wurde erhoben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den iranischen Staatsangehörigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts einer Körperverletzung in drei Fällen sowie einer Sachbeschädigung durch das zuständige Amtsgericht erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

