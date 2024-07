POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Verkehrsunfall mit Straßenbahn - Fahrradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.07.2024, gegen 16.50 Uhr, kam es in Kenzingen zu einem Vollbrand einer an ein Einfamilienhaus angebauten Garage. Zunächst wurden eine Rauchentwicklung und Explosionsgeräusche im betroffenen Bereich mitgeteilt. Die Freiwillige Feuerwehr Kenzingen war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das Einfamilienhaus verhindern. Ein 18-jähriger Bewohner, ...

