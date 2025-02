FW Reichenau: Glimmender Baumstumpf schnell gelöscht, 02.01.2025, Reichenau-Waldsiedlung

Reichenau (ots) - Am Donnerstagabend, 09.01.2025, fegte über die Insel Reichenau ein Sturm mit starken Windböen. Dies hatte zur Folge, daß sich an einer Gartenhütte am Seeufer in der Bradlengasse im Ortsteil Reichenau-Mittelzell Dachplatten aus Blech abgelöst hatten und abzustürzen drohten. Passanten riefen die Feuerwehr zu Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr ...

mehr