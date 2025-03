Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Brennende Strohballen - Zeugen gesucht!; Soltau: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Heidekreis (ots)

12.03.2025 / Brennende Strohballen - Zeugen gesucht!

Walsrode: Am Mittwochabend wurden gegen 23:30 Uhr rund 250 brennende Strohballen auf einer Grünfläche an der Kreisstraße 120 in Idsingen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr sicherte den Brandort ab und ließ die Strohballen kontrolliert abbrennen. Die Polizei in Walsrode ermittelt nun wegen des Verdachts einer Brandstiftung und bittet um Hinweise (Tel. 05161-48640), insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die sich in den späten Abendstunden des 12.03.2025 in Brandortnähe aufgehalten haben.

12.03.2025 / Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Mittwochnachmittag eine 44-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Bergstraße, deren Gefährt keine gültige Pflichtversicherung mehr besaß. Zudem stellten die Beamten deutliche Auffälligkeiten im Körpertestverfahren fest. Ein Drogenvortest reagierte schließlich positiv auf THC, Kokain und Amphetamin. Der 44-jährigen Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell