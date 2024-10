POL-WAF: Warendorf. Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Warendorf (ots) - Am Dienstag (15.10.2024) in der Zeit von 10.40 bis 15.00 Uhr brachen Unbekannte in die Wohnung eines Ahleners an der Rottmannstraße ein und entwendeten verschiedene Gegenstände. Wer hat verdächtige Personen beobachtet oder kann Angaben zum Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

mehr