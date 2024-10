Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Warendorf (ots)

Am Dienstag (15.10.2024) um 14.45 Uhr, kam es in Ahlen auf der Parkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 40-jähriger Ahlener befuhr die Parkstraße und beabsichtigte in einer Zufahrt zu wenden. Ein 80-jähriger Drensteinfurter, der sich mit seinem Pkw hinter dem Ahlener befunden hatte, überholte in diesem Moment. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Drensteinfurter noch gegen einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw prallte. Rettungskräfte brachten die beiden Männer in Krankenhäuser. Die Parkstraße wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 60.000 Euro.

