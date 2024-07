Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Kind schließt Eltern in Zimmer ein

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein etwas ungewöhnlicher Notruf erreicht das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim am Sonntagmorgen gegen 05.40 Uhr. Ein Ehepaar aus der Zeppelinstraße in Mannheim wandte sich telefonisch an die Polizei, nachdem sie von ihrem 4-jährigen Sohn in ein Zimmer eingeschlossen wurden. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt konnten die Eltern des 4-Jährigen aus ihrer misslichen Lage befreien, nachdem diese ihnen den Hausschlüssel aus dem Fenster des Zimmers zuwarfen. Außer einem großen Schreck blieben alle Beteiligten unverletzt.

