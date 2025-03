Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Brand eines Restaurants

Heidekreis (ots)

16.03.2025 / Brand eines Restaurants

Hodenhagen: In der Nacht zu Sonntag wurde gegen 01:15 Uhr der Brand eines Restaurants im Kreuzkamp in Hodenhagen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Objekt bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr verhinderte durch einen massiven Löscheinsatz das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile. Die Polizei evakuierte zunächst die direkt betroffenen Anwohner. Zudem wurde die angrenzende L 190 für die Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise zum Brandgeschehen, bei dem niemand verletzt wurde, nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

