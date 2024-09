Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruch in Tankstelle, Hinweise erbeten

Kehl, Goldscheuer (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden die Beamten des Polizeireviers Kehl über einen Einbruch in eine Tankstelle in der Römerstraße informiert. Bislang unbekannte Täter dürften zwischen 3:30 Uhr und 3:50 Uhr eine Tür der Tankstelle aufgebrochen haben. Nach aktuellen Feststellungen sollen die Unbekannten hierfür eine BMW verwendet haben, mit dem sie eine Stahltür beim Rückwärtsfahren eingedrückt haben. Videoaufzeichnungen zeigen drei maskierte männliche Personen mit Kapuzenpullis, Handschuhen und einem BMW 5er Alpina Tuning. Das am Wagen angebrachte Kennzeichen mit "KÜN-Zulassung" wurde die Nacht davor im Elsass an einem Audi gestohlen. Erbeutet wurden nach derzeitigen Erkenntnissen Zigarettenstangen im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07851 893-0 zu melden.

/al

