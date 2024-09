Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Willstätt, Schutterwald - Warnung vor "falschen Polizeibeamten"

Kehl (ots)

Mehrere Bürger aus Willstätt, Schutterwald und Kehl erhielten am gestrigen Montag und heutigen Dienstag Anrufe von "falschen Polizeibeamten". Ein Betrüger am anderen Ende der Leitung gaben sich in bekannter Masche als Polizeibeamter aus und wies darauf hin, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft der Angerufenen eine von drei Einbrecherinnen festgenommen wurde. Ein aufgefundener Notizzettel ließe dabei auf bevorstehende Einbrüche schließen. Durch geschickte Gesprächsführung versuchte der Anrufer, Informationen über weitere Besitzverhältnisse zu erlangen.,

Die Polizei rät:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

