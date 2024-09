Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Parolen skandiert: In Gewahrsam genommen und Widerstand geleistet

Oberkirch (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Dienstag das gesellige Treiben auf dem Oberkircher Weinfest mit ausländerfeindlichen Parolen getrübt und wurde schlussendlich in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er gegenüber den Einsatzkräften der Polizei Widerstand und ging in aggressiver Haltung mit erhobenen Arm auf die Polizisten los. Der Mann wurde in der Folge zu Boden gebracht und geschlossen. Der Enddreißiger brachte erstmalig gegen 1:20 Uhr seine rechte Gesinnung zum Ausdruck und wurde anschließend von den Beamten kontrolliert. Hinweise der Einsatzkräfte, sein inakzeptables Verhalten zu unterlassen, wurden von ihm dahingehend ignoriert, dass er an einen anderen Tisch wechselte und weiterhin skandierte. Als die zuvor angedrohte Gewahrsamnahme von den Beamten umgesetzt wurde, kam es zum Angriff auf die Polizisten. Während der Fahrt zum Polizeirevier Achern/Oberkirch bedrohte und beleidigte der 39-Jährige die Einsatzkräfte. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Straftatbestände verantworten.

