Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gefährliche Körperverletzung

Bühl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam ein Mann trotz Hausverbots in eine Bar in der Hauptstraße. Nachdem sich der 35-Jährige weigerte die Bar zu verlassen soll er einen Mitarbeiter nach verbalen Streitigkeiten und Beleidigungen attackiert haben. Bei der handfesten Auseinandersetzung soll sich offenbar ein 44-jähriger Gast eingemischt und ebenfalls auf den 20-jährigen Servicemitarbeiter eingeschlagen haben. Beim Eintreffen der Polizeistreifen waren die beiden Angreifer bereits geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte das Duo zunächst in der Burg-Windeck-Straße gesichtet und in Folge in der Eichrodtstraße angetroffen werden. Beim Versuch erneut zu flüchten wurde der alkoholisierte 44-Jährige vorläufig festgenommen. Überdies konnte festgestellt werden, dass gegen ihn noch offene Vollstreckungshaftbefehle bestanden. Da er die ausstehenden Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er in Folge in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 35-Jährige rannte in ein Wohnobjekt und schlug die Eingangstür und eine Kellertür gegen eine Polizeibeamtin und flüchtete durch den Keller. Gegen 1 Uhr stellte sich der stark alkoholisierte Mann bei den Beamten des Polizeireviers Bühl wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Familienmitglied übergeben wurde. Ihn erwarten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Der verletzte Mitarbeiter der Gaststätte begab sich selbständig in ein Krankenhaus zur Behandlung. Die Polizistin wurde nicht verletzt.

/ph

