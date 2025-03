POL-LIP: Detmold. Frau geschlagen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - Eine 41-jährige Bad-Salzuflerin missachtete am Samstag um 19:00 Uhr auf der Straße Pehlen in Bad Salzuflen-Wüsten die Vorfahrt einer 61-jährigen Vlotoerin. Die Frau aus Bad Salzuflen war mit ihrem Touran unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Vlothoer Straße abzubiegen. Durch den Zusammenprall wurden die fünf Insassen in dem VW und die zwei Personen in dem Skoda leicht verletzt. Zu weiteren ...

