Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Person im PKW eingeklemmt

Lippe (ots)

Am Samstagmittag um 12:38 Uhr kam es in Detmold auf der Remmighauser Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 25-jähriger Barntruper befuhr mit seinem Polo die Barntruper Straße in Fahrtrichtung Remmighausen. In Höhe des Ortsteils Hakedahl beabsichtigte er, an einer Einmündung nach links abzubiegen, um dem Straßenverlauf der Barntruper Straße zu folgen. Dabei übersah er einen Audi, der in entgegengesetzter Richtung die Remmighauser Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Bei dem heftigen Zusammenprall zogen sich beide Fahrzeugführer Verletzungen zu. Der 42-jährige Audi-Fahrer aus Detmold wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden. Aufgrund seiner schweren Beinverletzung wurde die lippische Polizei bei der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallteam aus Paderborn unterstützt. Beide Unfallbeteiligten wurden mittels Rettungswagen dem Klinikum Detmold zugeführt. Der Barntruper konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden, der Detmolder verblieb stationär. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein nahegelegenes Abschleppunternehmen geborgen. Die Remmighauser Straße musste für ca. 4 Stunden einseitig in Richtung Remmighausen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell