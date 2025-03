Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Radfahrer stürzt

Lippe (ots)

Ein 13-jähriger Detmolder war am Freitagabend um 19:15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Unteren Weg in Richtung Heilgenkirchen unterwegs, als er von einem unbekannten Fahrzeug überholt wurde. Der PKW fuhr dabei so dicht an dem Jungen vorbei, dass dieser instinktiv sein e-Bike nach rechts lenke. Beim Überfahren des Bordsteins kam er jedoch zu Fall. Dadurch zog er sich eine Beule am Knie zu, das Pedelec wurde leicht beschädigt. Der PKW-Fahrer setzte unvermittelt seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern. Der 13-Jährige rappelte sich wieder auf, begab sich nach Hause, um anschließend mit dem Vater auf der Polizeiwache in Detmold den Sachverhalt anzuzeigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Durchwahl 05231/6090 beim Verkehrskommissariat Detmold zu melden.

