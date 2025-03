Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Unfallverursacher uneinsichtig

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag um 15:05 Uhr kam es auf einem Kundenparkplatz eines Baumarktes an der Grevenmarschstraße in Lemgo zu einem Parkrempler. Ein 84-jähriger Lemgoer touchierte beim rückwärts Ausparken einen abgestellten Skoda-Superb eines Detmolders. Zeugen beobachteten den Zusammenprall und sprachen den 84-jährigen Fahrer an. Dieser zeigte sich jedoch uneinsichtig und kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach. Ohne seine Personalien anzugeben, entfernte er sich mit seinem PKW von der Örtlichkeit. Da eine aufmerksame Zeugin sich das Kennzeichen von dem Renault-Laguna merkte, muss sich der Fahrer nun einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

