POL-LIP: Detmold - Verkehrschaos in Hiddesen

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag um 15:05 Uhr kam es auf einem Kundenparkplatz eines Baumarktes an der Grevenmarschstraße in Lemgo zu einem Parkrempler. Ein 84-jähriger Lemgoer touchierte beim rückwärts Ausparken einen abgestellten Skoda-Superb eines Detmolders. Zeugen beobachteten den Zusammenprall und sprachen den 84-jährigen Fahrer an. Dieser zeigte sich jedoch uneinsichtig und kam seinen Pflichten als ...

