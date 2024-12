Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Alarmanlage vertrieb zwei Einbrecher - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um weitere Hinweise

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstag (10.12.2024) versucht, in ein Einfamilienhaus auf der Rodderbergstraße in Bonn-Mehlem einzubrechen.

Zur Tatzeit gegen 17:38 Uhr war Zeugen die laufende Alarmanlage an dem Haus aufgefallen. Gleichzeitig entfernten sich zwei mutmaßliche Einbrecher von dem Objekt in Richtung der Hagenstraße. Letztlich flüchteten die beiden Männer, die wie folgt beschrieben werden können, unerkannt in Richtung eines angrenzenden Waldgebietes.

Täter 1:

- Etwa 180 - 185 cm groß, schlanke Statur, trug einen schwarzen Rucksack und eine dunkle Jacke mit Kapuze

Täter 2:

- Etwa 170 - 175 cm groß, schlanke Statur, kantiges Gesicht, kurze braune Haare, dichtbehaarte Augenbrauen, trug dunkle Kleidung

Eine sofort eingeleitete Fahndung war ergebnislos verlaufen.

Nach der Spurenlage hatten die Verdächtigen zuvor versucht, eine Balkontüre im 1. Obergeschoss des Hauses aufzubrechen. Dazu hatten die Täter eine Leiter an den Balkon angelegt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise, die das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegennimmt.

Die Bonner rät in diesem Zusammenhang:

Sichern, verschließen oder entfernen Sie Gegenstände, die als Einbruchswerkzeug oder als Einstieghilfe genutzt werden könnten.

