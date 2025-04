Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Brand in Wohnung - mehrere Tausend Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da die Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsangstraße in Holzgerlingen das eingeschaltete Bügeleisen vergessen hat, kam es am Dienstagvormittag zu einem Einsatz der Feuerwehr. Die polizeilichen Erkenntnisse deuten daraufhin, dass die Frau ihre Wohnung gegen 10.15 Uhr verließ und eine gute Stunde später wieder nachhause zurückkehrte. Hierbei stellte sie fest, dass ein Zimmer ihrer Wohnung stark verraucht war und benachrichtigte einen Nachbarn, der die Feuerwehr alarmierte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, gab es keine offenen Flammen mehr, jedoch war das Zimmer noch stark erhitzt, so dass Löschmaßnahmen notwendig waren. Das Zimmer wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die restliche Wohnung blieb, bis auf eine leichtere Rauchkonzentration intakt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

