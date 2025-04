Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Transporter

Karlsruhe (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen einem Transporter und einer Straßenbahn am Donnerstagmittag in der Weststadt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Transporter-Fahrzeuges gegen 11:40 Uhr auf der Kriegsstraße stadtauswärts in Fahrtrichtung Südtangente. In Höhe "Kühler Krug" missachtete er offensichtlich das Rotlicht und ein dort angebrachtes Andreaskreuz und kollidierte nahezu frontal mit einer von rechts in Richtung Innenstadt einbiegenden Straßenbahn der Linie 5. Hierdurch lösten die Airbags des Transporters aus. Die 39-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt bei der Kollision wohl leichte Verletzungen im Rückenbereich. Der 55 Jahre alte Transporter-Fahrer wurde mit mutmaßlichen Prellungen und Quetschungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Fahrgäste in der Tram wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der Zusammenstoß und die anschließende Unfallaufnahme hatten für etwa eine Stunde Verkehrsbeeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr zur Folge.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

