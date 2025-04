POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Nachtragsmeldung zu "Verkehrsunfall auf der B35 Höhe Karlsdorf"

Karlsruhe (ots) - Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte am Mittwochabend in der Karlsruher Nordweststadt im Kurvenbereich alleinbeteiligt mit einem Lichtmast. Die 78-Jährige fuhr gegen 18:25 Uhr mit ihrem Skoda auf der Kaiserslauterner Straße in Richtung Heidsee. In einer Linkskurve auf Höhe des Übergangs in die Straße Alter Postweg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache offenbar nach rechts ab und stieß ...

mehr