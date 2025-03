Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Auffahrunfall von zwei Lastkraftwagen.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Am Zubringer (B 239) / Werler Straße kam es am Montagvormittag (24.03.2025) gegen 10.30 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKWs. Ein 30-jähriger LKW-Fahrer fuhr in Richtung Bad Salzuflen. Als ein vor ihm fahrender 39-Jähriger mit seinem LKW verkehrsbedingt abbremste, bemerkte er dies zu spät und fuhr diesem auf. Der 39-Jährige sowie sein 23-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. An den beiden LKWs entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

