Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Einsatz in der Ellernstraße - Polizei und Feuerwehr vor Ort.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (24.03.2025) gegen 14.15 Uhr kam es in der Ellernstraße nach ersten Erkenntnissen zu einer Explosion in einer Wohnung, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in ein Klinikum. Polizei und Feuerwehr sind aktuell vor Ort. Das Wohnhaus wird vorsorglich geräumt, um eine weitere Gefahr einer Explosion ausschließen zu können. Nach jetzigem Stand könnte die Explosion durch einen unsachgemäßen Umgang mit vermutlich illegalen Feuerwerkskörpern entstanden sein. Die Ermittlungen vor Ort dauern an. Die Ellernstraße ist aktuell gesperrt. Es wird nachberichtet.

