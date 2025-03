POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Betrunkener Radfahrer flüchtet vor Polizei.

Lippe (ots) - Auf der Brokhauser Straße verursachte ein Mann aus Lemgo am Samstagmittag (22.03.2025) gegen 12.20 Uhr einen Verkehrsunfall, da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Der 60-Jährige war mit seinem 3er BMW in Richtung Detmold unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der ...

mehr