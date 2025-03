POL-LIP: Detmold-Brokhausen. BMW-Fahrer von Straße abgekommen - Radfahrer verhindern Zusammenstoß.

Lippe (ots) - Am Schulzentrum am Friedrich-Copei-Platz wurde am Freitagmorgen (21.03.2025) eine Sachbeschädigung an der Turnhalle festgestellt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Bislang Unbekannte beschädigten durch Steine zwei Fensterscheiben an der Turnhalle. Wann es zu dieser Tat gekommen sein könnte, ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben ...

