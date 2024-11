Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Bei Auffahrunfall verletzt

Bornheim (ots)

Am 27.11.2024 befuhr gegen 14:05 Uhr eine 65-jährige BMW-Fahrerin die K42 bei Bornheim. Verkehrsbedingt musste sie an der Einmündung zur B272 bremsen. Dies erkannte eine 22-jährige Kia-Fahrerin zu spät und fuhr auf den BMW auf. Hierbei wurde der 58-jährige Beifahrer der Kia-Fahrerin leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 4500 Euro. Die Kia-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

