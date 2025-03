BPOLI S: Mit Bierflasche beworfen

Stuttgart (ots) - Am Mittwochabend (12.03.2025) bespuckte ein 28-jähriger bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger einen Mitarbeiter der DB AG am Hauptbahnhof Stuttgart. Gegen 21:40 Uhr hielt sich der Tatverdächtige in einem ICE am Hauptbahnhof Stuttgart auf. Da der Zug abgestellt werden sollte, forderte ein 29-jähriger Mitarbeiter der DB AG den Tatverdächtigen auf, den Zug zu verlassen. Daraufhin soll der ...

