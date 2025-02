POL-OS: Bad Rothenfelde: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag (17:30 Uhr) bis Montagmittag (11:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in mehrere Gartenlauben in einem Kleingartenverein an der "Weberstraße" in Osnabrück. In den Gartenlauben suchten die Täter unter anderem nach Werkzeug und flohen anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. An den ...

mehr