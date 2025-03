BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Zuffenhausen

Crailsheim (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.03.2025) mutmaßlich eine Toilettentüre am Bahnhof Crailsheim aufgetreten. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1160 EUR. Was den Unbekannten zu seiner Tat veranlasste, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu ...

