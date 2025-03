BPOLI S: Zeugen gesucht: Toilettentüre eingetreten

Stuttgart (ots) - Ein 36-Jähriger soll am Samstag (08.03.2025) in einer S-Bahn der Linie S2 mit einem Messer hantiert haben. Als eine 25-Jährige daraufhin die Polizei informierte, wurde sie beleidigt. Am Samstagmittag gegen 11:15 Uhr soll ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger in einer S-Bahn der Linie S2 zwischen den Bahnhöfen Stuttgart-Bad Cannstatt und Nürnberger Straße mit einem Klappmesser hantiert und ...

