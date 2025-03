BPOLI S: Mit Messer in der S-Bahn hantiert und Zeugin beleidigt

Waiblingen (ots) - Am vergangenen Donnerstag (06.03.2025) kam es in der S-Bahnlinie S-2 zu einer sexuellen Belästigung eines 21-Jährigen Mannes. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 07:15 Uhr in der S-Bahn zwischen Grunbach und Waiblingen. Hier soll sich der 59 Jahre alte deutsche Tatverdächtige dem 21 Jahre alten deutschen Reisenden in einer sexuellen Art und Weise genähert und sein bekleidetes Geschlechtsteil an ihm gerieben haben. Ein ...

