Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann sexuell belästigt

Waiblingen (ots)

Am vergangenen Donnerstag (06.03.2025) kam es in der S-Bahnlinie S-2 zu einer sexuellen Belästigung eines 21-Jährigen Mannes. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 07:15 Uhr in der S-Bahn zwischen Grunbach und Waiblingen. Hier soll sich der 59 Jahre alte deutsche Tatverdächtige dem 21 Jahre alten deutschen Reisenden in einer sexuellen Art und Weise genähert und sein bekleidetes Geschlechtsteil an ihm gerieben haben. Ein ebenfalls anwesender Zeuge konnte diesen Vorfall beobachten und informierte die Landespolizei über den Sachverhalt. Alle Beteiligten verließen am Bahnhof Waiblingen die S-Bahn und konnten hier durch die Beamten angetroffen werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Beschuldigte seinen Weg weiter fortsetzen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung wurde seitens der Bundespolizei eingeleitet.

