BPOLI S: Zugbegleiterin nach Streit körperlich angegangen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.03.2025) kam es in einem Zug am Bahnhof Ludwigsburg zum Streit zwischen einer Zugbegleiterin und zwei algerischen Staatsangehörigen. Als die 50-Jährige die Bundespolizei informieren wollte, packte sie einer der Männer am Arm.

Gegen 16:10 Uhr soll es in einem stehenden Zug am Bahnhof Ludwigsburg zu einem Streit zwischen einer 50-jährigen Zugbegleiterin und zwei algerischen Staatsangehörigen im Alter von 20 und 30 Jahren gekommen sein. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 20-Jährige der Zugbegleiterin den Fahrschein einer anderen Person vorgezeigt haben, woraufhin sich mutmaßlich ein Streitgespräch zwischen den algerischen Staatsangehörigen und der Zugbegleiterin entwickelte. Als die 50-jährige deutsche Staatsangehörige die Bundespolizei über den Sachverhalt informieren wollte, soll sie der 30-Jährige am Arm gepackt und so sehr zugedrückt haben, dass sie Schmerzen verspürte. Die Tatverdächtigen wurden durch eintreffende Streifen der Landes- und Bundespolizei noch am Tatort angetroffen.

Nun ermittelt die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs und der Körperverletzung.

