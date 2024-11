Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Blankenhagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - An der Austernbrede und am Surenhofsweg sind bislang unbekannte Täter am Mittwoch (13.11.) eingebrochen. Zwischen 15.15 Uhr und 17.30 Uhr wurde eine rückwärtige Tür eines Hauses am Surenhofsweg aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus und nahmen Schmuck sowie Bargeld mit. An der Austernbrede gelangten Einbrecher im Tagesverlauf (06.30 Uhr - 18.00 Uhr) über ein eingeschlagenes Fenster in das Haus. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Mittwoch rund um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei werden auch Zusammenhänge zu Einbrüchen im benachbarten Ortsteil Isselhorst geprüft. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

