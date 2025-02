LPI-SHL: Unfallflucht in Hildburghausen, Zeugen gesucht

Schleusegrund (ots) - Am Samstagabend, 08.02.2025, befuhr der 21-jährige Fahrzeugführer eines VW UP die Eisfelder Straße in Schönbrunn in Richtung Waldau. In einer scharfen Rechtskurve kurz vor dem Ortsausgang kam der Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem vor dem Haus befindlichen Betonpfosten. Neben dem Schaden am Pkw in Höhe von ca. 4000 Euro, entstand ebenfalls ein Schaden am Pfosten von ca. 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die ...

mehr